Nonostante il suo debutto poco felice ai Mondiali nella partita di ieri sera contro il Giappone, Denzel Dumfries è da anni un pilastro della nazionale dei Paesi Bassi. È uno dei migliori terzini destri al mondo e il commissario tecnico Ronald Koeman è più che soddisfatto del "Soldato d'Orange". “Dipende ovviamente da lui; io non lo direi”, afferma schernendosi un po’ Denzel in un'intervista esclusiva a Helden Magazine riguardo all'ipotesi che il commissario tecnico Koeman lo apprezzi. Ma è stato proprio Koeman a fargli esordire con la maglia arancione nel 2018 e a impostare il gioco in modo tale che Denzel possa sfruttare appieno l'intera fascia destra: "Ho giocato molto sotto la guida di Koeman. Abbiamo instaurato un buon rapporto. Gliene sono grato. Ma in Nazionale bisogna sempre dimostrare il proprio valore. La competizione è spietata. Ogni volta, tocca a me dimostrare di meritare di giocare. Non do nulla per scontato”, si legge nell'anticipazione online.

Vista l'età di molti giocatori, anche per te questo Mondiale rappresenta una sorta di "ora o mai più"?

"Per me, è proprio adesso, non mai. Vogliamo davvero dimostrare cosa sappiamo fare ora, portare gli aspetti positivi al torneo e riportare a casa la cosa più importante: la Coppa del Mondo. Dobbiamo lavorare duramente per questo. Giochiamo tutti in top club; siamo abituati a disputare grandi partite. Non vedo l'ora e ho molta fiducia. Ma le parole non contano, ovviamente; dobbiamo trasformarle in azioni", commenta il promesso sposo del Real Madrid.