Pochi giorni fa, un po' a sorpresa, l'Inter ha annunciato il ritorno di Aleksandar Stankovic, ufficializzando così di aver esercitato il diritto di recompra a 23 milioni di euro pattuito un anno prima con il Bruges. 'Bentornato a casa', recitava l'annuncio distribuito su tutte le piattaforme social nerazzurre. Eppure quello del figlio di Dejan potrebbe essere solo un rientro alla casa madre temporaneo. Rumors frequenti infatti sostengono che il club sia pronto a cederlo in via definitiva in caso di offerta giudicata congrua. Intenzioni che si scontrano con le recenti dichiarazioni di Piero Ausilio a margine del Festival della Serie A tenutosi a Parma circa una settimana fa: “Riaverlo è un segnale forte di fiducia. Ha le qualità su cui vogliamo costruire qualcosa di importante. I giovani devono avere spazio, ma siamo noi a dover creare le condizioni giuste. Il fatto di aver investito su di lui è un segnale chiaro del nostro progetto. Inizieremo il precampionato con lui e Massolin e poi li valuteremo in ritiro".

La situazione intorno al canterano è fluida: oggi può a ragione ritenersi un giocatore dell'Inter e andrà in ritiro con la squadra cercando di convincere Cristian Chivu a dargli un'occasione. Un Chivu che comunque lo conosce benissimo e se fosse per lui gli riserverebbe il 'trattamento Pio', ovvero gettarlo subito nella mischia per dare il proprio contributo. Ma le vie del mercato sono infinite e qualora servisse reperire fondi per finanziare altre operazioni in entrata prioritarie, davanti a una cifra significativa l'Inter potrebbe seriamente valutare la cessione del classe 2005.

Intanto, per tastare il polso dei tifosi, FcInterNews.it ha chiesto ai suoi lettori come si comporterebbero con il figliuol prodigo serbo di fronte a una proposta da 40 milioni di euro. Ebbene, oltre il 67% dei votanti vuole che rimanga a Milano, non solo per le sue qualità indiscusse ma anche perché la sua valutazione non potrà che aumentare e questa cifra verrà abbondantemente superata. Il 24% circa dei votanti sarebbe d'accordo alla sua partenza, ma solo se finanziasse l'arrivo di un top player. Infine, circa il 7% di chi ha partecipato al sondaggio sostiene che nella fattispecie a 40 milioni di euro non si può dire di no. Di seguito, l'esito del sondaggio:

Sì, a certe cifre non si dice no 7.95%

No, presto varrà molto di più 67.69%

Solo se si investisse su un top player 24.35%