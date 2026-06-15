Azzurri a casa (come il polacco Zielinski) a ricaricare le batterie. L'amarezza di non vedere l'Italia al Mondiale resta, ma oggi forse prevale il sentimento "interista" nel vedere Dimarco, Bastoni, Barella ed Esposito (togliamo Frattesi per ovvie ragioni) belli comodi al mare, ricaricandosi in maniera finalmente adeguata in vista della prossima stagione.

E allora non può che scappare un sorriso vedendo i flop di Svizzera e Turchia: riavere prima del previsto Akanji e Calhanoglu potrebbe significare tanto per l'Inter che sarà.