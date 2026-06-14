L'Inter si sta concentrando sui movimenti di mercato da attuare in vista della prossima stagione. Con l'ormai certo addio di Davide Frattesi, l'obiettivo per il centrocampo è senza dubbio Curtis Jones del Liverpool. Già vicino ai colori nerazzurri a gennaio, il trasferimento è poi saltato per alcuni motivi, tra i quali una certa riluttanza dei Reds a cederlo a metà stagione. Adesso sembra non rientrare nei piani del nuovo tecnico Iraola e l'Inter vuole cogliere al volo questa importante occasione. La sua duttilità è un punto di forza notevole, ricordando che nelle giovanili del Liverpool ha giocato praticamente in tutti i ruoli, dal centrocampista al terzino destro. Si è consolidato in mediana, ma ha fatto anche la mezzala d'inserimento e il regista d'impostazione.

Il punto sulla difesa e l'esterno

Si è parlato e si continua a parlare ovviamente di Marco Palestra, sul quale le mire nerazzurre si sono posizionate già da tempo. Per la difesa il grande obiettivo è, invece, Solet. Il classe 2000 dell'Udinese è duttile e sa anche contribuire alla costruzione del gioco. La complementarietà delle caratteristiche tecniche sembra essere un punto favorevole per le ambizioni di Chivu. Tornando a Palestra: la richiesta dell'Atalanta è di circa 55 milioni. L'Inter è arrivata a 45. Sull'esterno occhio al Manchester City che ci potrebbe provare seriamente. Queste tre pedine, però, garantirebbero un notevole salto di qualità all'Inter in termini di freschezza tecnica e agonistica.