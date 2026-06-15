In segno di gratitudine e riconoscenza verso la città partenopea, il progetto solidale della Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore abbraccia anche il territorio di Napoli attraverso la collaborazione con la Fondazione Cannavaro Ferrara: parte del ricavato della biglietteria sarà infatti destinato a realtà locali attive nel sociale, con un’attenzione particolare a iniziative che promuovono lo sport come leva educativa e strumento di riscatto. A darne notizia è lo stesso Comune del capoluogo campano, che indica i cinque progetti selezionati sul territorio, conformi ai requisiti previsti del Comune di Napoli, che saranno sostenuti nell’ambito dei propri programmi e iniziative:

I Fuoriclasse di Napoli – Edizione Sportiva — L’Agorà Partenopea APS

Calcio Donna a Scampia — A.S.D. Arci Uisp Scampia

Tutt’n’ata storia… per vincere domani — Parrocchia Sant’Anna di Palazzo, Parrocchia Santa Maria del Carmine della Concordia, Efraim o.d.v.

Programma Sport Senza Frontiere — Sport Senza Frontiere ETS

Via dalla Strada... Andiamo per Mare… — Scugnizzi a Vela O.d.V.

Continua il sostegno a anche al programma 'Lo Sport ci Rende Uguali'

Il sostegno economico loro destinato sarà legato al successo della biglietteria: maggiore sarà l’adesione del pubblico, maggiore sarà il contributo concreto alle realtà coinvolte. Oltre alle iniziative sul territorio, la Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore continuerà a sostenere anche il programma “Lo Sport ci Rende Uguali”, attivo dal 2002 in Argentina: un percorso educativo e ricreativo rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. L’iniziativa utilizza l’attività sportiva come leva per promuovere integrazione sociale, scolarizzazione e salute dei “pibes” più vulnerabili e delle loro comunità di appartenenza, in coerenza e raccordo con le politiche pubbliche locali.