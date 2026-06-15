Da oggi, Jérémie Boga è un giocatore della Juve al 100%. Il club bianconero ha esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva delle prestazioni sportive dell'esterno offensivo classe 1997, arrivato a Torino lo scorso gennaio in prestito dal Nizza, per un corrispettivo di 4,8 milioni di euro, pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 800mila euro. Contestualmente, l'ex Sassuolo ha firmato un contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2029.

Sezione: Il resto del mercato / Data: Lun 15 giugno 2026 alle 19:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.