Da oggi, Jérémie Boga è un giocatore della Juve al 100%. Il club bianconero ha esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva delle prestazioni sportive dell'esterno offensivo classe 1997, arrivato a Torino lo scorso gennaio in prestito dal Nizza, per un corrispettivo di 4,8 milioni di euro, pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 800mila euro. Contestualmente, l'ex Sassuolo ha firmato un contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2029.