Se Denzel Dumfries non intende minimamente sbilanciarsi a proposito del suo trasferimento ormai fatto al Real Madrid, i compagni di squadra della nazionale dei Paesi Bassi non hanno problemi a parlare di un argomento che ormai non è più un segreto per nessuno. Marten de Roon, ad esempio, ha raccontato come lo spogliatoio degli Orange ha vissuto la notizia uscita sui media nei giorni scorsi: "Siamo tutti contenti per lui, gli abbiamo fatto un applauso dopo che ha fatto le visite mediche. Ormai è quasi fatta, mi pare. E' un grande trasferimento, il Real Madrid è tra i club più importanti al mondo. Secondo me se se lo è meritato con le prestazioni degli ultimi anni", le parole del centrocampista dell'Atalanta