Se Denzel Dumfries non intende minimamente sbilanciarsi a proposito del suo trasferimento ormai fatto al Real Madrid, i compagni di squadra della nazionale dei Paesi Bassi non hanno problemi a parlare di un argomento che ormai non è più un segreto per nessuno. Marten de Roon, ad esempio, ha raccontato come lo spogliatoio degli Orange ha vissuto la notizia uscita sui media nei giorni scorsi: "Siamo tutti contenti per lui, gli abbiamo fatto un applauso dopo che ha fatto le visite mediche. Ormai è quasi fatta, mi pare. E' un grande trasferimento, il Real Madrid è tra i club più importanti al mondo. Secondo me se se lo è meritato con le prestazioni degli ultimi anni", le parole del centrocampista dell'Atalanta 

Sezione: Focus / Data: Lun 15 giugno 2026 alle 22:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.