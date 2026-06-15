Denzel Dumfries non vuole ancora definirsi un giocatore del Real Madrid, nonostante il suo passaggio ai blancos sia notizia di dominio pubblico giorni. Intercettato da DAZN a margine di Paesi Bassi-Giappone, match d'esordio degli Orange al Mondiale, l'ormai ex laterale dell'Inter è andato nuovamente in dribbling sull'argomento, come già una settimana fa: "Come sto? Tutto bene, grazie. In questo momento non rispondo alle domande sul Real Madrid, sono focalizzato sul Mondiale", ha tagliato corto Dumfries. Che, in seguito, si è sciolto quando ha sentito parlare dell'Inter: "L'Inter è nel mio cuore. Il ricordo più bello? Non è chiusa, sono qua al Mondiale. Poi vedremo", ha concluso con espressione quasi imbarazzata Dumfries.