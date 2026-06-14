Federico Jaselli Meazza, nipote di Giuseppe Meazza, ha guidato gli Inter Club di Madrid e Barcellona nell'incontro avvenuto con il presidente Beppe Marotta e le Inter Legends prima della partita contro il Real Madrid. Ai microfoni del quotidiano Il Giorno, Jaselli Meazza fa un resoconto del meeting: "Bello e organizzato bene. Abbiamo salutato il Presidente Marotta e gli ex delle Legends. Eravamo più di trenta persone, con noi c’erano anche degli iscritti dell’Inter Club Barcellona".
Sarà volata qualche battuta di mercato al presidente...
"Qualcuna. Una avrei voluto farla io, ma mi sono trattenuto: dato che ci han preso Denzel Dumfries, magari prendiamogli Nico Paz.... In ogni caso non si è sbilanciato. E poi ho l’impressione che il Real voglia tenere l’argentino. L’unica chance potrebbe esserci facendo leva sul fatto che potrebbe non giocare titolare, ma per me Paz sarà un fenomeno anche a Madrid".
Avete parlato con Marotta anche della questione stadio? Per ragioni familiari la toccherà particolarmente.
"Non mi è capitato questa volta, ma quando ci eravamo visti per l’ultimo Atletico-Inter, qui a Madrid, gli avevo detto scherzando che speravo almeno mi tenessero la targa dedicata al nonno, in caso di demolizione... In ogni caso quella sullo stadio è una decisione che ormai è stata presa ed è un progetto che riguarda tutta l’area, non solo l’impianto".
Come reagirebbe vedendo Lautaro superare suo nonno nella classifica marcatori ogni tempo?
"Il record del nonno mi fa piacere, ma mi farebbe piacere anche se Lautaro dovesse superarlo. Anche perché vorrebbe dire tenere Lautaro per tanto tempo ancora. Sono sicuro farebbe piacere anche a mio nonno. Io spero realmente che quello di Lautaro sia un caso simile a Javier Zanetti, che rifiutò proprio il Real Madrid".
C’è qualche leggenda a cui è particolarmente affezionato?
"Lo sono particolarmente allo Zio Beppe Bergomi, perché lo conosco personalmente. Ma direi anche Maicon, Lucio, Toldo. Il premio simpatia lo diamo a Frey. In generale sono stati tutti molto disponibili".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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