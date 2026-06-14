Ripetersi in campionato e migliorare in Champions League. Sono questi i due grandi obiettivi di Cristian Chivu per la prossima stagione. Per provare a centrarli, il tecnico ha individuato i profili necessari e delle caratteristiche precise che la dirigenza ha messo nel mirino, sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

Palestra la prima richiesta

Marco Palestra è la prima richiesta, diventata ancora più esplicita dopo la separazione con Denzel Dumfries. "I prossimi giorni serviranno per un ulteriore tentativo di scalfire il muro dell’Atalanta, che - a quanto filtra - dipende esclusivamente dalla valutazione economica e non da questioni di principio come era avvenuto con Lookman lo scorso anno. In assenza di preclusioni, il dialogo potrebbe ammorbidire la posizione dei bergamaschi", si legge.

Il centrale di difesa e la mezzala

L'altro obiettivo di mercato è il difensore centrale, con Oumar Solet che ha scavalcato in maniera netta la concorrenza. Al momento il divario con l'Udinese tra domanda e offerta è di circa 6 milioni di euro: una distanza che non sembra in grado di compromettere l’accordo, con il francese che ha già dato l'ok al trasferimento. Un trasferimento che sogna di completare anche Curtis Jones, primo nome per ritoccare la mediana che nelle ultime settimane ha superato Manu Koné della Roma, che nelle ultime ore si è esposto sul possibile trasferimento a Milano. "In mediana al momento non c’è spazio per un doppio colpo, considerando il rinnovo di Mkhitaryan, altra scelta condivisa con Chivu, e la permanenza di Calhanoglu, invocata fortemente dallo staff tecnico - si legge -. Presto bisognerà dare un parere definitivo anche su Stankovic, ma quello dipenderà anche da eventuali offerte: il gradimento nei suoi confronti da parte di chi lo ha visto nascere e crescere come ragazzo e calciatore non manca di certo".