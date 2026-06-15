Colpo di scena ai Mondiali 2026: la pesante scoppola per 5-1 rimediata nella notte dalla Nazionale tunisina contro la Svezia a Monterrey costa la panchina a Sabri Lamouchi, che con ogni probabilità sarà esautorato a breve dall'incarico di commissario tecnico delle Aquile di Cartagine. La notizia, riportata dai media locali, è stata rilanciata anche da Sky Sport: l'ex centrocampista di Parma e Inter paga anche una brutta sconfitta per 5-0 col Belgio nell'ultima amichevole prima dell'inizio dei Mondiali e più in generale un percorso di cinque gare con tre sconfitte.

Per la sostituzione pronto un mito del calcio locale

Secondo quanto riportato da Radio Mosaïque FM all'interno della federazione serpeggia un clima di rabbia, con richieste di una riunione d'emergenza nelle prossime ore per prendere una decisione definitiva riguardo allo staff tecnico, alla luce del deludente inizio ai Mondiali. Come possibile sostituto, circola il nome della leggenda del calcio tunisino Wahbi Khazri, che potrebbe temporaneamente assumere l'incarico fino alla fine della competizione. Un'altra soluzione, riportata da BeIN Sports, vede come alternativa il tandem composto da Mondher Kebaier e Anis Boujelbane.