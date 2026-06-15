Marco Palestra resta uno dei nomi centrali per il mercato estivo dell'Inter, sebbene non ci siano state grandi novità negli ultimi giorni. L'esterno dell'Atalanta è il nome indicato da Cristian Chivu e scelto dalla dirigenza per prendere il posto di Denzel Dumfries, ormai promesso sposo del Real Madrid e che ha lasciato una casella vuota tra i titolari da riempire con un giocatore fatto e finito.

Palestra-Inter, a che punto è la trattativa con l'Atalanta

Come riporta Tuttosport, però, "l'Inter ha offerto 45 milioni fra base fissa e bonus, l'Atalanta ne vuole almeno 55. C'è tanta distanza e a Milano per il momento non c'è la volontà di sfondare il muro dei 50 milioni per un talento sì interessantissimo, ma reduce da una vera sola stagione in A. Palestra vuole l'Inter e aspetta, ma non lo farà all'infinito. In questo caso potrebbe esserci bisogno di maggiore tempo per un rilancio, sempre che l'Inter non trovi una formula alternativa per venire incontro alle richieste dell'Atalanta".