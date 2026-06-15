In casa Inter si è festeggiato pochi giorni fa un altro Scudetto dopo quello conquistato dalla prima squadra. I nerazzurri sono infatti riusciti a vincere anche il campionato Under 18 dopo un rocambolesco 4-4 contro il Torino e la vittoria in finale contro il Bologna ai calci di rigore. Allenatore della squadra è Simone Fautario, la cui esperienza coi nerazzurri sta però per terminare.

Fautaro, il futuro è lontano da Milano

"Fautario lascia Milano nel migliore dei modi: il tecnico dovrebbe firmare per l’Atalanta. L’Inter - si legge su Tuttosport -è alla ricerca del suo sostituto, discorso che vale per la Primavera dopo l’addio di Benny Carbone. La società sta effettuando svariati casting per valutare e scegliere i profili migliori. Per ora non è stata presa alcuna decisione definitiva".