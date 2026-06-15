Si sono giocate nella notte italiana altre due partite dei Mondiali 2026. La Costa d'Avorio ha battuto 1-0 l'Ecuador grazie a una rete siglata da Amad Diallo al 90', dopo una gara nella quale anche i sudamericani hanno avuto diverse opportunità per andare a bersaglio. Diallo è una vecchia conoscenza del calcio italiano: cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, nel 2021 venne ceduto ancora diciottenne al Manchester United per la clamorosa cifra di 25 milioni più 15 di bonus. Gli ivoriani raggiungono così la Germania a 3 punti nel gruppo E, per quanto con una differenza reti molto differente (i tedeschi hanno battuto 7-1 Curaçao).

Goleada della Svezia alla Tunisia

Nel gruppo F decisamente meno equilibrata la sfida tra Svezia e Tunisia. La formazione scandinava ha battuto 5-1 gli avversari trascinata da Yasin Ayari, le cui origini sono proprio tunisine, e che ha centrato il bersaglio sia al 7' che al 96', aprendo e chiudendo le marcature. Nel mezzo le altre reti di Isak (30'), il momentaneo 2-1 al 43' di Omar Rekik, quindi Gyokeres al 59' e Svanberg all'84.