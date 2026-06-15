Si sono giocate nella notte italiana altre due partite dei Mondiali 2026. La Costa d'Avorio ha battuto 1-0 l'Ecuador grazie a una rete siglata da Amad Diallo al 90', dopo una gara nella quale anche i sudamericani hanno avuto diverse opportunità per andare a bersaglio. Diallo è una vecchia conoscenza del calcio italiano: cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, nel 2021 venne ceduto ancora diciottenne al Manchester United per la clamorosa cifra di 25 milioni più 15 di bonus. Gli ivoriani raggiungono così la Germania a 3 punti nel gruppo E, per quanto con una differenza reti molto differente (i tedeschi hanno battuto 7-1 Curaçao).
Goleada della Svezia alla Tunisia
Nel gruppo F decisamente meno equilibrata la sfida tra Svezia e Tunisia. La formazione scandinava ha battuto 5-1 gli avversari trascinata da Yasin Ayari, le cui origini sono proprio tunisine, e che ha centrato il bersaglio sia al 7' che al 96', aprendo e chiudendo le marcature. Nel mezzo le altre reti di Isak (30'), il momentaneo 2-1 al 43' di Omar Rekik, quindi Gyokeres al 59' e Svanberg all'84.
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - World Cup 2026 Diary
Altre notizie
- 09:38 GdS - Calhanoglu flop al Mondiale? Due effetti sul futuro con l'Inter
- 09:24 TS - Palestra, l'Inter non vuole sfondare il muro dei 50 milioni: il punto
- 09:10 TS - Esposito-Inter, contatti per il rinnovo. Due club di Premier alla finestra
- 08:56 Mondiali 2026: Costa d'Avorio di misura, cinquina Svezia alla Tunisia
- 08:42 CdS - Chivu in sede: il rinnovo e quattro trattative sul tavolo
- 08:28 GdS - Inter ancora in prima fila: Chivu ha quattro motivi per sorridere
- 08:14 TS - Centrocampo Inter, spunta un nuovo nome dall'incontro Marotta-Perez
- 08:00 CdS - Inter, operazione rinnovi: le quattro priorità della dirigenza
- 00:00 L'Inter e quel debito "mondiale" con Lautaro
- 23:57 Che grinta il Giappone, Paesi Bassi ripresi due volte: finisce 2-2 a Dallas
- 23:40 Dopo lo Scudetto U18, per Breda un altro premio: il primo contratto pro
- 23:25 Esposito e Palestra tra gli Absolute Beginners della Serie A
- 23:10 Bologna U18, Della Rocca: "Complimenti all'Inter per la stagione"
- 22:55 Cancelo ricorda la morte della madre: "Pochi secondi per cambiare la vita"
- 22:40 Svizzera bloccata dal Qatar, Akanji: "È tutta colpa nostra"
- 22:25 Roma, Koné resta in uscita. Ma i giallorossi hanno più fretta per altri
- 22:10 Marco Santin: "Interista grazie a mio padre. Spero nel bis Scudetto"
- 21:55 Argentina, Scaloni fa i conti coi fulmini. Però sorride per il Dibu
- 21:41 Ulivieri lapidario: "Sugli stadi in Italia siamo al terzo mondo"
- 21:27 Milan, Modric: "Ho debuttato in Serie A nel miglior club italiano"
- 21:10 Scocca l'ora di Denzel Dumfries: l'esterno titolare in Paesi Bassi-Giappone
- 20:59 Curaçao, prima Mondiale con prevedibile stangata: la Germania vince 7-1
- 20:30 Jaselli Meazza: "Sarei felice se Lautaro superasse mio nonno Giuseppe"
- 20:15 Zanetti sulla variante caldo ai Mondiali: "Quando si gioca non ci si pensa"
- 20:00 Italia ancora fuori dai Mondiali, Bonny: "Mi spiace, sono tutti campioni"
- 19:45 Zaire-Emery: "Da Mbappé a Thuram, la Francia ha attaccanti eccezionali"
- 19:30 Rigore di Qatar-Svizzera, la FIFA ammette: "Piccolo disguido tecnico"
- 19:15 fcinGli occhi della Serie B su Lavelli: prime tre richieste all'Inter
- 19:00 Serie A Women entra a far parte delle European Leagues
- 18:45 Frattesi, la Premier nel destino? Nottingham, da gennaio a giugno. E ora...
- 18:30 FIFA, l'arbitro somalo riceverà (comunque) l'intero compenso per il torneo
- 18:15 L'Inter si congratula con il tifoso vip Spike Lee: "I Knicks finalmente ce l'hanno fatta"
- 18:00 Veltroni: "Uno juventino soffre a vedere che Pio Esposito è fuori portata"
- 17:45 Norton-Cuffy, dalle voci sull'Inter al cambio maglia? Ci prova un altro club
- 17:30 Klopp durissimo: "Calcio preso in ostaggio da dirigenti seduti in uffici"
- 17:15 Dumfries fa l'esordio oggi al Mondiale. E il futuro è già scritto
- 17:00 Pecchia elogia Pio Esposito: "È l'eccezione, ma dovrebbe essere la regola"
- 16:45 Argentina, ballottaggio Alvarez-Lautaro. Il dilemma di Scaloni
- 16:30 Costacurta: "In Europa ci sono almeno sei squadre più forti dell'Inter"
- 16:16 Palestra, richiesta alta dell'Atalanta. Galli: "Cifre folli, calcio malato"
- 16:03 Jones, Palestra e Solet: le tre pedine che garantirebbero un salto di qualità
- 15:49 Turchia, Montella: "Calhanoglu non giocava 90' da tempo"
- 15:34 Pisa, presa la decisione sul riscatto di Akinsanmiro: la situazione
- 15:19 Cagliari, Berenbruch è un obiettivo concreto: i dettagli
- 15:04 Svizzera, Akanji: "Pari deludente, ma possiamo ancora qualificarci"
- 14:49 Inter U16, sconfitta indolore: perde contro la Roma ma vola in finale contro la Juve
- 14:34 Zanetti: "Lautaro vorrà disputare un buon Mondiale. Nico Paz giocatore chiave"
- 14:19 Il Giorno - Palestra in salita, rispunta Ndoye come prima alternativa
- 14:04 Milan, Amorim il candidato principale a sostituire Allegri
- 13:50 Pavard non sarà neanche in ritiro: le possibili destinazioni del francese
- 13:35 La Stampa - Carnevali cambia i rapporti tra Juve e Inter? Tutti gli scenari
- 13:20 Grand Tower presenta il bilancio 2025: numeri importanti per la holding
- 13:05 Non solo ricordi: l'Inter guarda al supermercato Real Madrid
- 12:49 Frattesi dice sì al Nottingham, ora manca l'accordo tra gli inglesi e l'Inter
- 12:41 Crespo: "Julian Alvarez il mio preferito, ma Lautaro resta straordinario"
- 12:27 Turchia, Montella: "Difficile trovare varchi, resto fiducioso per le prossime"
- 12:20 Turchia, delusione Calhanoglu: "Australia, due lanci lunghi e due gol"
- 12:10 SM - Pavard, Marotta detta la linea: no ad altri prestiti
- 11:59 Mondiali: un gol basta alla Scozia per iniziare il cammino con il sorriso
- 11:50 Elisa Bartoli sposa la sua Lucia. Le due calciatrici hanno pronunciato il loro 'sì'
- 11:45 Vinicius salva Ancelotti all'esordio: un ottimo Marocco frena il Brasile
- 11:20 Il Messaggero - L'Inter prepara l'offerta per Provedel
- 11:03 Corsera - Solet e Palestra gli obiettivi. Ma occhio ai gioielli di Madrid
- 10:43 TS - Inter su Cambiaso: le idee di scambio. Bremer è da sempre un pallino
- 10:17 TS - Carnevali-Marotta, incontro tra amici prima del passaggio alla Juve
- 10:05 Solet in uscita, l'Udinese lavora al colpo Nelsson
- 09:52 Braida: "Carnevali? Ha saputo assorbire tanto da Marotta e Galliani"
- 09:43 GdS - Bonny studia Drogba: esordio al Mondiale con la Costa d'Avorio
- 09:31 TS - Inter ottimista, nuovi contatti per Provedel. E il portiere sfida Martinez
- 09:16 CdS - Marotta incontra il Real, Frattesi verso il Nottingham: la formula