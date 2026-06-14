Ultimo ospite alla Milano Football Week organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Sul palco di CityLife è salito Marco Santin, conduttore radiofonico e storica voce della Gialappa’s Band, insieme a Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto. Santin che racconta come è nato il suo tifo per l'Inter: "Sono diventato tifoso dell’Inter grazie a mio padre, quando avevo quattro anni mi portava in curva e io parlavo di calcio insieme agli altri tifosi. Eppure, ero solo un bambino”.

Passione Crystal Palace: "A Selhurst Park 50 volte"

Oltre ai nerazzurri, c'è un altro club per il quale Santin ha una forte simpatia: “Il Crystal Palace. Quest’anno il club ha vinto anche la Conference League, sono felicissimo. Alcuni amici, tra cui Attilio Lombardo, hanno vestito la maglia degli Eagles. Sono stato al Selhurst Park almeno cinquanta volte”. Tra un ricordo e un aneddoto dell'epopea di 'Mai Dire Gol', Santin pensa già a quello che sarà il prossimo campionato: "Da tifoso, spero che l’Inter vinca ancora. Ma bisogna stare attenti alla Juventus, al Napoli e pure al Milan”.