Pio Esposito è rimasto a Brescia, dopo la fine della stagione. Come riporta oggi Tuttosport, insieme ai fratelli Salvatore e Sebastiano è alla Voluntas Brescia, la società di cui hanno acquisito le quote e di cui si occupa papà Agostino, ad allenare i bambini.

Esposito-Inter, contatti per il rinnovo

Nel frattempo, per la sua carriera, si parla anche del futuro all'Inter. "Tanto che sia il centravanti sia la dirigenza stanno programmando di proseguire insieme. Ancora a lungo - riporta il quotidiano -. Contatti in corso per il rinnovo del contratto fino al 2031 con robusto adeguamento di stipendio rispetto agli attuali 1,1 milioni annui più bonus. Il giusto premio a un’annata che ha visto Esposito segnare 15 gol tra Inter e Nazionale".

La Premier su Esposito, il messaggio dell'Inter è chiaro

Non solo, anche una mossa per allontanare le pretendenti. Alcune provenienti dalla Premier League, ma non solo. "Non è un mistero che l’Arsenal abbia fatto visionare Pio in diverse occasioni nell’ultima stagione (il ds Andrea Berta lo stima molto). Così come il Newcastle sarebbe disposto a girare una grossa parte degli 80 milioni incassati dalla vendita di Anthony Gordon al Barcellona per portare in bianconero la punta. Niente da fare. “Esposito non si tocca” questo il messaggio arrivato forte e chiaro alle pretendenti da viale della Liberazione".