Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, ha parlato ai microfoni della Lega Serie A, soffermandosi anche sul suo rapporto con il nostro Paese: "Conoscevo già l’Italia, perché avevo avuto la fortuna di vivere qui quando mio papà era il vice di Benitez all’Inter. Avevo già visitato Parma da piccolo, con mia mamma, e la vita mi ha riportato qui come giocatore. Tornare è stato molto bello. La vita non è solo calcio, la città dove si vive è molto importante, e il campo riflette tutto questo. Parma in questo senso funziona, mi fa sentire molto comodo, anche a mia moglie".