Intervistato da Sport Mediaset a margine della presentazione dell'evento di Fondazione PUPI previsto per il prossimo 26 settembre a Napoli, il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti parla dell'importanza che riveste questa serata per la sua fondazione: "Festeggeremo i 25 anni dalla nascita, e poterlo fare in questa città che ha un forte legame con l'Argentina sarà una grandissima opportunità per tutti. Dopo 25 anni di lavoro abbiamo aiutato 1.200 famiglie; per noi è motivo di orgoglio trasmettere i valori attraverso lo sport e la salute, potendo dare a queste famiglie l'opportunità di avere un futuro migliore".
Puoi dirci il nome di qualche ospite?
"Elisa, Max Pezzali, AKA Seven, Fabrizio Romano, Federico Buffa che farà un pezzo su Maradona. Sarà molto emotivo. E ci sarà anche Ezequiel Lavezzi, oltre a German Denis e Roberto Sosa che sono molto amati in questa città hanno voluto dire presente. Sarà una grande festa per tutti".
Sei stato al murales di Diego ai Quartieri Spagnoli?
"Sì, per noi Diego è l'essenza del calcio. Io sono cresciuto con l'immagine di Diego quando giocava, trasmetteva tantissime emozioni. Giusto fargli un tributo, ci sarà anche Claudia Villafane con le figlie, sarà un momento molto toccante".
Cosa ti aspetti dall'Argentina ai Mondiali?
"Dobbiamo difendere il titolo vinto quattro anni fa. Non sarà semplice, ma penso sia una squadra attrezzata per vincere. Di sicuro sarà protagonista, speriamo di poter ripetere quanto fatto in Qatar".
Qualche Nazionale ti ha colpito in queste prime uscite?
"Il Giappone ha ottenuto un grande risultato, il Marocco ha fatto una grande partita. Ci sono molte squadre che si sono preparate bene. Vedremo belle sorprese".
Sarà ancora Inter-Napoli per lo Scudetto?
"Ci sarà ancora tempo per pensarci".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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