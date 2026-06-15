Joel Ordonez, Darwin Nunez e Jarell Quansah in, Curtis Jones fuori. Questa, in sintesi, la sinossi del mercato di casa Liverpool dopo il passaggio da Arne Slot ad Andoni Iraola. Secondo il quotidiano Daily Mirror, il cambio di allenatore ad Anfield potrebbe in definitiva salvare la carriera di Jones al Liverpool, impedendogli di seguire le orme di Quansah. Si vociferava di una sua partenza in estate mentre Slot era ancora alla guida della squadra, ma la nomina di Iraola potrebbe offrirgli un nuovo inizio.

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L'Inter è stata la squadra che ha mostrato il maggiore interesse per il prodotto del vivaio Liverpool. La trattativa è tutt'altro che conclusa e Jones potrebbe ancora decidere che è giunto il momento di cercare nuove opportunità. Probabilmente, però, servirebbe una cifra superiore ai 30 milioni di sterline (35 milioni di euro) per il trasferimento, anche se il compagno di squadra Federico Chiesa ha suggerito che Jones abbia già posto domande che indicano che Jones stia almeno valutando un trasferimento nel corso di una recente intervista alla Gazzetta dello Sport.