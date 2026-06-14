In un'intervista rilasciata all'agenzia portoghese SIC, Joao Cancelo, ex difensore di Inter e Juventus, ha rivissuto il dramma della morte della madre, scomparsa a causa di un tragico incidente stradale quando lui aveva 17 anni: "Sono bastati pochi millisecondi per cambiare la mia vita per sempre. Ricordo ancora l'ultimo grido di mia madre. E il pianto di mio fratello, che era un bambino di soli 8 anni. Ho provato a sollevare la macchina per tirare fuori mia madre da sotto, ma non ci sono riuscito. Proprio non ci sono riuscito. "Era tutto così buio. Da quel momento ho iniziato a vedere la vita in modo diverso. Sono dovuto crescere in fretta", ha raccontato Cancelo con la voce rotta dall'emozione. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 14 giugno 2026 alle 22:55
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.