In un'intervista rilasciata all'agenzia portoghese SIC, Joao Cancelo, ex difensore di Inter e Juventus, ha rivissuto il dramma della morte della madre, scomparsa a causa di un tragico incidente stradale quando lui aveva 17 anni: "Sono bastati pochi millisecondi per cambiare la mia vita per sempre. Ricordo ancora l'ultimo grido di mia madre. E il pianto di mio fratello, che era un bambino di soli 8 anni. Ho provato a sollevare la macchina per tirare fuori mia madre da sotto, ma non ci sono riuscito. Proprio non ci sono riuscito. "Era tutto così buio. Da quel momento ho iniziato a vedere la vita in modo diverso. Sono dovuto crescere in fretta", ha raccontato Cancelo con la voce rotta dall'emozione.