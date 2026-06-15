Inizia una nuova settimana e si muove il mercato dell'Inter, con priorità alla retroguardia. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Sportmediaset, che innanzitutto si focalizza sulla trattativa con l'Udinese per Oumar Solet, al centro di nuovi contatti tra club nelle ultime ore. L'obiettivo dei nerazzurri è investire non più di 20-22 milioni complessivi, mentre con il difensore c'è già l'accordo per un quinquennale da circa 2 milioni a stagione. Dovrebbe essere lui il primo colpo dell'Inter in entrata.

Attendismo

Per quanto concerne la trattativa con l'Atalanta per Marco Palestra, l'Inter mantiene una posizione attendista, ferma sull'offerta da 45 milioni bonus compresi a fronte di una richiesta di 10 milioni più alta. In Viale della Liberazione sono convinti che dall'estero non arriveranno rilanci per l'esterno classe 2005 e, ritenendo la propria proposta congrua al valore del giocatore, non sono in programma nuovi movimenti in tal senso. La sensazione è che non sarà un tormentone.

Suggestione

infine, suggestione Madrid, dove a margine della partita amichevole tra le Leggende nerazzurre e blancos Beppe Marotta avrebbe sondato il terreno con Florentino Perez per Eduardo Camavinga, diventato ormai un esubero nella rosa madridista. Se ci fosse il via libera a questa trattativa, inizialmente non a titolo definitivo, l'Inter si muoverebbe in modo concreto per il centrocampista francese.