Bella iniziativa della Nazionale francese che, alla vigilia del match di debutto al Mondiale contro il Senegal, ha voluto rendere omaggio ai club nei quali hanno mosso i loro primi passi i 26 giocatori in rosa e lo staff del ct Didier Deschamps. Kylian Mbappé e compagni, nel ritiro di Boston, hanno posato addosso le maglie delle rispettive squadre, un modo per ricordare, prima dell'appuntamento più importante delle loro carriere, dove tutto è cominciato. Marcus Thuram si è vestito con il blu dell'Olympique de Neuilly. 

"Domani, i nostri 26 giocatori francesi e il loro staff inizieranno il loro percorso nella Coppa del Mondo 2026. Ma nessuno di loro ha dimenticato dove è nata la loro passione per il calcio. Insieme, hanno reso omaggio al loro primo club, laddove tutto è cominciato 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰𝗲́

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Lun 15 giugno 2026 alle 20:28
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.