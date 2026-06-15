Bella iniziativa della Nazionale francese che, alla vigilia del match di debutto al Mondiale contro il Senegal, ha voluto rendere omaggio ai club nei quali hanno mosso i loro primi passi i 26 giocatori in rosa e lo staff del ct Didier Deschamps. Kylian Mbappé e compagni, nel ritiro di Boston, hanno posato addosso le maglie delle rispettive squadre, un modo per ricordare, prima dell'appuntamento più importante delle loro carriere, dove tutto è cominciato. Marcus Thuram si è vestito con il blu dell'Olympique de Neuilly.

"Domani, i nostri 26 giocatori francesi e il loro staff inizieranno il loro percorso nella Coppa del Mondo 2026. Ma nessuno di loro ha dimenticato dove è nata la loro passione per il calcio. Insieme, hanno reso omaggio al loro primo club, laddove tutto è cominciato 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗰𝗲́