Questa settimana potrebbe essere importante per la trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra, visto che, secondo Sky Sport, potrebbero verificarsi nuovi contatti tra le parti per cercare di limare le differenze persistenti tra i nerazzurri di Milano e quelli di Bergamo. La distanza resta elevata, con l'Inter che offre 45 e l'Atalanta che ne vuole 55 tra parte fissa e bonus. Non c'è una tempistica definita, potrebbe andare per le lunghe e le cose potrebbero cambiare in caso di offerte esterne che però ancora non ci sono.