Colpo grosso del Real Madrid. Il club madridista ha ufficializzato l'accordo con il Chelsea per la cessione del difensore Marc Cucurella, che ha firmato con le Merengues un contratto della durata di sei stagioni fino al 30 giugno 2032. Operazione che ha portato nelle casse di Stamford Bridge ben 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Insieme alla stringata nota madridista arriva anche quella dei Blues: "Marc Cucurella ha completato il trasferimento a titolo definitivo al club spagnolo della Liga Real Madrid. Tutti al Chelsea FC desiderano ringraziare Marc per il suo impegno durante il periodo trascorso al club e per il ruolo svolto nei nostri recenti successi”.

A Londra i trionfi maggiori per lui

Dopo Denzel Dumfries, quindi, il Real Madrid si aggiudica un altro elemento di livello internazionale per le proprie corsie laterali. Marc Cucurella Saseta, classe 1998, nell'ultima Premier League ha collezionato 36 presenze, mettendo a segno un gol e fornendo quattro assist. Nel 2025, sempre con la squadra londinese, ha conquistato Conference League e Mondiale per Club. È campione d'Europa in carica con la Spagna e ora punta a conquistare qualche trofeo anche in patria, dove il suo palmares si limita ad una Copa del Rey vinta col Barcellona nel 2018.