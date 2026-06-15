Non ci sono solo le operazioni di mercato riguardanti i possibili innesti in casa Inter. La dirigenza nerazzurra sta infatti lavorando anche ai rinnovi di contratto dei giocatori da trattenere, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Mkhitaryan e De Vrij, si lavora al rinnovo annuale

Si parte dal nome di Henrikh Mkhitaryan, che ha dato disponibilità a rimanere per un'altra stagione e presto discuterà i termini personalmente con il club di appartenenza. L'accordo dovrebbe in ogni caso arrivare a cifre ridotte rispetto ai 4 milioni di euro netti a stagione presenti nell'accordo in essere. Un anno di contratto è stato offerto anche a Stefan De Vrij, oggi in vacanza e che sta riflettendo sulla proposta dell'Inter: una stagione a poco meno di due milioni netti l'anno, con uno scenario tecnico simile a quello vissuto nella stagione appena conclusa: una riserva chiamata a dare il suo contributo quando chiamato in causa.

Carlos Augusto e Bisseck, colloqui in arrivo

Servirà invece qualche incontro in più per definire la situazione di Carlos Augusto, il cui contratto è in scadenza a giugno 2028 e che vuole parlare con la dirigenza prima di fare qualsiasi valutazione. L'ingaggio dell'esterno brasiliano potrebbe arrivare da 2,2 a 3 milioni circa, ma il giocatore sa che, con la permanenza di Bastoni e Dimarco, la sua situazione non cambierà: difficile essere un titolare. L'incontro con l'agente Giuseppe Riso servirà per parlare anche del futuro di Frattesi e dell'offerta del Nottingham Forest. Infine Bisseck, col quale agente (Branchini) continueranno i contatti per allungare il contratto in scadenza nel 2029. L'obiettivo è che sul giocatore si fiondino le big europee, tra cui il Bayern Monaco.