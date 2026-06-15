Mentre Denzel Dumfries ha fatto il suo debutto, peraltro piuttosto deludente, ai Mondiali nella partita contro il Giappone, la sua fidanzata Jaimy Kenswiel sta lavorando al proprio futuro. La madre di tre figli vive con il nazionale neerlandese a Milano, ma soprattutto non vuole essere conosciuta come una "moglie di calciatore". In un'intervista con VROUW, Jaimy parla delle sue ambizioni. Sebbene il calcio giochi un ruolo fondamentale nella sua vita, non vuole che la sua identità si limiti a questo. "Non mi definirei mai la moglie di un calciatore", afferma con fermezza. "Sto con una persona che segue il suo cuore, e per caso il suo cuore è il calcio".

Moda, clima, cucina: il trio perfetto per Jaimy

Jaimy, che ha studiato moda come stilista, si accorge che ora che i suoi figli sono cresciuti, c'è di nuovo spazio per le sue ambizioni. "Anch'io sono ambiziosa". Ad esempio, vuole tornare a lavorare nel mondo della moda e sta collaborando dietro le quinte a una linea di prodotti per la cura della pelle dei bambini. Il fatto di vivere a Milano si rivela un vantaggio in questo senso. "Quindi, a Milano, la capitale della moda, mi trovo nel posto perfetto. La gente è gentile, il clima è piacevole e adoro la cucina", afferma la Kenswiel. Anche se purtroppo a breve il compagno lascerà la città per aggregarsi al Real Madrid di José Mourinho.