L'Avellino ha fermamente intenzione di aprire un canale diretto con l'Inter per assicurarsi, almeno in prestito, alcuni dei giovani promettenti provenienti soprattutto dalla U23 nerazzurra, con un occhio anche alla Primavera. Già recentemente nella missione del diesse Mario Aiello era emerso un interesse nei confronti di Luka Topalovic, Matteo Cocchi e Giacomo Stabile, ma secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe un altro nerazzurro nel mirino irpino: Mattia Marello, 18enne terzino della U20, per il quale l'Avellino avrebbe chiesto informazioni.

Marello ad oggi è ancora di proprietà dell'Udinese, visto che la scorsa estate si è trasferito in prestito con diritto di riscatto a Milano. Ma il riscatto non sarà un problema perché i nerazzurri sono soddisfatti del ragazzo e ne hanno parlato con i friulani nel recente incontro tra i direttori sportivi Piero Ausilio e Gianluca Nani. Probabile dunque che l'Avellino, se vuole Marello, dovrà trattare con l'Inter, che verserà un milione più bonus nelle casse bianconere al fine di acquistare il terzino a titolo definitivo.