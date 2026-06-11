Curioso siparietto andato in scena nel backstage del Countdown Concert, l'evento che ha preceduto il calcio d'inizio dei Mondiali. Andrea Bocelli, storico tifoso interista, ha avuto modo infatti di incrociare Ronaldo il Fenomeno e scambiare qualche battuta. Col brasiliano che ha scherzato sul recente incontro del cantautore toscano con l'asso del tennis Jannik Sinner: "Mi sto allenando a tennis, ho visto che ti sei incontrato con Sinner. Ero geloso di tutti e due, mi sono innamorato di tutti e due”. Bocelli ha poi scherzato sul fatto che il brasiliano parlasse ancora bene l’Italia. Da lì la riposta del Fenomeno: “Beh, ho giocato otto anni in Italia”.
Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 11 giugno 2026 alle 21:24
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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