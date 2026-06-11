"È una tragedia immane e ovviamente fa male!". Patrick Wimmer, centrocampista della Nazionale austriaca e del Wolfsburg (ma che da luglio passerà all'Hoffenheim), parla del malore del suo compagno di squadra del Wolfsburg Christian Eriksen durante la partita amichevole tra Danimarca e Ucraina. Episodio che ha sconvolto tutti e rievocato bruttissimi momenti, ma che secondo Wimmer non è stato del tutto improvviso: "Ci aveva avvertiti. Noi a Wolfsburg sapevamo che una cosa del genere poteva sempre accadere. Gli ho scritto immediatamente e mi sono messo in contatto con lo staff della squadra".

Le lodi per l'ex interista: "Giocatore fantastico"

Wimmer si augura ora che Eriksen possa ora mettersi definitivamente alle spalle questo episodio: "È un calciatore fantastico e una persona ancora migliore, e soprattutto un uomo di famiglia. La cosa più importante ora è che trovi pace e tranquillità, sia interiormente che esteriormente", ha aggiunto il giocatore della nazionale austriaca.