Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dal Cagliari, figura Thomas Berenbruch, mezzala classe 2005 di proprietà dell’Inter. Lo abbiamo scritto nel pomeriggio di ieri, spiegando che l'inserimento di Accardi come direttore sportivo del club rossoblu porterà a un'accelerazione sul fronte mercato e uno degli obiettivi dei sardi è proprio Berenbruch. Ma non solo: secondo quanto riferito da Cagliarinews24, infatti, nel mirino c'è anche Yanis Massolin che l'Inter ha prelevato dal Modena lo scorso gennaio.

Presentato quest'oggi, il nuovo DS Accardi ha parlato così del mercato: "Per il mercato abbiamo le idee chiare. Inutile parlare di nomi o ruoli, è molto presto. Ci confrontiamo con il mister e il nostro obiettivo è alzare il livello della squadra che ha già una buona base di partenza".

Sezione: Focus / Data: Lun 15 giugno 2026 alle 18:30
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione