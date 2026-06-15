"Mi auguro vivamente che questo sia l'anno zero da cui ripartire, mi sembra che per la prima volta le scelte siano state giuste. Il nuovo AD e DG è una persona che capisce di calcio, ha una lunga esperienza e ha svolto un buon lavoro con una squadra di media dimensione in Serie A". Così Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, benedice la scelta del club bianconero di affidarsi a Giovanni Carnevali dopo l'esperienza con Damien Cobolli. "Cosa mi aspetto? La prima cosa è che parlerà italiano ai giocatori, non più in inglese o francese. Penso che Carnevali sceglierà anche più italiani, per la prima squadra e la Next Gen, compatibilmente con quelli che saranno i ruoli in cui ci sarà più bisogno. Credo che l'obiettivo sarà quello di migliorare il vivaio, anche perché a volte sono state fatte troppe cessioni affrettate e questo non ha permesso di sfruttarne il pieno potenziale come accade invece nelle migliori società estere", le sue parole a Tuttojuve.com.

Tutti conosciamo, continuando il discorso sui presidenti, qual è il rapporto tra Beppe Marotta e lo stesso Giovanni Carnevali. Credi che ora la Juventus tornerà a fare affari con l'Inter come accadeva in passato?

"Credo di sì, poiché sono due persone ragionevoli che cercano di fare gli interessi della propria squadra. Naturalmente quando si parla dell'Inter mi viene l'Interizia, perché mi ricordo ancora la storia dei faldoni che emerse quando il tutto era andato in prescrizione. Anche se non c'era Marotta all'epoca, però a me ribolle il sangue nel momento in cui sento parlare dei nerazzurri".