Emanuela Ferrante, Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, è intervenuta dal palco della presentazione dell'evento benefico 'Una Serata di Stelle per PUPI', intervento durante il quale ha spiegato le finalità del progetto, "un appuntamento di straordinario valore per la nostra città nell'anno che celebra il percorso di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, un progetto che stiamo costruendo mettendo al centro lo sport come bene pubblico, strumento di inclusione, crescita e benessere per tutta la comunità", come ha spiegato.

Le parole dell'Assessora Emanuela Ferrante

"Essere co-organizzatori di questo grande charity show significa condividere e rafforzare una visione in cui lo sport diventa leva concreta di solidarietà e riscatto sociale, capace di unire culture, generazioni e territori. Napoli, in questo senso, si conferma una città aperta e internazionale, pronta ad accogliere eventi di respiro globale che generano valore non solo sul piano sportivo, ma anche umano e sociale. La collaborazione con la Fondazione P.U.P.I. Ente Filantropico del Terzo Settore, nel celebrare i suoi 25 anni di attività, e il coinvolgimento delle realtà del territorio dimostrano come sia possibile costruire reti virtuose che producono opportunità e sostegno concreto per le comunità più fragili, sia a livello locale che internazionale. In linea con il percorso verso il 2026, vogliamo che ogni grande evento contribuisca a lasciare un’eredità duratura, promuovendo partecipazione, inclusione e diritto allo sport per tutte e tutti. Questa serata sarà dunque non solo un momento di spettacolo e condivisione, ma anche un segnale forte del modello di città che Napoli intende rappresentare in Europa e nel mondo", ha concluso.