Uno Scudetto, una finale raggiunta, un'eliminazione in semifinale e tre speranze ancora accese: in estrema sintesi è questo il bilancio dell'ultimo weekend di calcio giocato per le rappresentative giovanili maschili e femminili nerazzurre. L'apice è stato raggiunto dall'U18, che a Cesena ha conquistato il tricolore di categoria superando ai rigori il Bologna in finale. Ma le possibilità di festeggiare per altre squadre rimangono intatte. A seguire il riepilogo offerto dal sito ufficiale del club:

UNDER 18 Finale Playoff: Inter-Bologna 0-0, 3 - 1 dcr. Inter Campione d’Italia U18

UNDER 17 FEMMINILE Playoff, semifinale andata: Inter-Parma 2-1 Reti: 29' Bersani, 81' Cerutti

UNDER 17 Mercoledì 17 giugno, ore 17:30 - Playoff, semifinale ritorno: Inter-Hellas Verona (andata 0-0) - KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 16 Playoff, semifinale ritorno: Roma-Inter 2-1 (andata 0-2) Reti: 9' P. Omini Inter qualificata in finale, 22 giugno vs Juventus. Stadio ‘’Tullo Morgagni’’ di Forlì ore 20:00.

UNDER 15 Playoff, semifinale ritorno: Empoli-Inter 2-2 (andata 1-0) 2-2 Reti: 14' Sanogo, 65' Parisi Inter eliminata.

UNDER 15 FEMMINILE Playoff, semifinale andata: Roma-Inter 2-3 Reti: 8' 1t Della Morte, 3' 2t Della Morte, 8' 2t Rizzotto