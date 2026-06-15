Presente a Napoli per un evento benefico legato alla fondazione P.U.P.I che si terrà il prossimo 26 settembre, Javier Zanetti è tornato a parlare sull'assenza dell'Italia al Mondiale, dove tra due giorni esordirà la sua Seleccion. "Credo che l'Italia meriti di andare ai Mondiali, mi spiace che non ci sia neppure questa volta, tiferò per il mio Paese, per l'Argentina", ha detto l'ex capitano nerazzurro che poi ha aggiunto la sua sulla sua Nazionale, nonché Nazionale di Lautaro.
"È un Mondiale equilibrato sinora ci sono state partite belle da vedere, attendo dopodomani la prima dell'Argentina, dovremo difendere il titolo conquistato in Qatar e non sarà semplice, ma ci proveremo", ha aggiunto sugli obiettivi dell'Albiceleste di Lionel Scaloni che vede in Lautaro Martinez uno dei protagonisti.
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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