Si prospetta un mercato di grande difficoltà anche questa estate per la Lazio. Il rischio che il saldo debba essere positivo, vale a dire ricavi superiori alle spese, è dietro l'angolo e tiene in apprensione tutto il popolo biancoceleste, oltre ovviamente al nuovo allenatore Gennaro Gattuso. Nello specifico, il club deve recuperare almeno 20 milioni per poter operare con le mani libere sul mercato, concedendosi anche un saldo negativo tra entrate e uscite. Le opzioni davanti a Claudio Lotito sono due: aumento di capitale, mai avvenuto durante la gestione del presidente oppure recuperare questa cifra cedendo calciatori.

Questo perché le vendite dei calciatori permettono a una società calcistica di generare crediti futuri, utilizzando di conseguenza ale risorse dei crediti come previsto dalle norme NOIF a riguardo. Sicuramente non sarà l'Inter a dare una grossa mano alla Lazio nell'operazione per Ivan Provedel, per il quale la volontà è un investimento minimo a fronte di una richiesta alta da parte dei biancocelesti. Se anche accadesse, con il trasferimento a Milano del portiere, il club nerazzurro contribuirebbe in minima parte alla necessità della Lazio di arrivare a quota 20 milioni quanto prima.