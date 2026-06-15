Lo spazio dedicato al mercato dell'Inter su La Repubblica di oggi si riduce a un piccolo box, ma che racconta un particolare significativo. Riguarda il futuro di Davide Frattesi, che Luciano Spalletti vorrebbe portare alla Juventus. Tanto che, secondo il quotidiano, l'allenatore bianconero (confermato alla guida della prima squadra nonostante la delusione per il mancato accesso in Champions League) ne ha parlato a Forte dei Marmi con l'amministratore delegato Carnevali, appena arrivato alla nuova carica al posto del dimissionario Damien Comolli.

Frattesi, l'ipotesi Forest e quella della Juventus

Il centrocampista dell'Inter è in questi giorni al centro delle cronache di mercato anche perché il Nottingham Forest sta riflettendo su un'offerta da circa 25 milioni di euro, come riportato da Sky Sport. Non ha chiuso all'opportunità di un'esperienza all'estero ed era già stato vicino agli inglesi lo scorso gennaio, quando poi fu trattenuto in rosa da Chivu per via del mancato accordo col Liverpool per Curtis Jones. Ora, però, la sua partenza dall'Inter appare inevitabile. Che si tratti di un trasferimento all'estero o in Italia.