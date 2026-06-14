Il Pisa si sta già muovendo per costruire un organico competitivo e provare a tornare subito in Serie A. Non sarà un compito facile e quest'impresa verrà probabilmente affidata a Paolo Bianco, che erediterà la panchina di Hiljemark. Intanto il club nerazzurro si muove sul mercato e, secondo quanto riferito da CalcioPisa.it, il club toscano ha già deciso di muoversi su Ebenezer Akinsanmiro, stabilendo dunque di versare 6 milioni di euro nelle casse dell'Inter per riscattare a titolo definitivo il centrocampista nigeriano. Akinsanmiro, dunque, a meno di clamorosi colpi di scena, giocherà la prossima stagione ancora con il Pisa.