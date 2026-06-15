L'ex calciatore Andrea Dossena, intervenuto sulle frequenze di Stile TV, ha parlato così della lotta al vertice, soffermandosi soprattutto sulla chiave partenopea: "Il Napoli parte con una società che sa vincere, con un gruppo vincente ed un allenatore vincente per cui entra nei pretendenti al titolo. Poi è chiaro che il campionato è lungo, ci sono gli avversari e tante cose possono condizionare l’annata, ma nella griglia di partenza vedo l’Inter un passo avanti e subito dopo il Napoli", ha concluso Dossena.