L'ex calciatore Andrea Dossena, intervenuto sulle frequenze di Stile TV, ha parlato così della lotta al vertice, soffermandosi soprattutto sulla chiave partenopea: "Il Napoli parte con una società che sa vincere, con un gruppo vincente ed un allenatore vincente per cui entra nei pretendenti al titolo. Poi è chiaro che il campionato è lungo, ci sono gli avversari e tante cose possono condizionare l’annata, ma nella griglia di partenza vedo l’Inter un passo avanti e subito dopo il Napoli", ha concluso Dossena.

Sezione: News / Data: Lun 15 giugno 2026 alle 20:53
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione