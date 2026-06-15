Il Mondiale senza l'Italia non può essere un vero Mondiale, almeno per chi si è nutrito in questi anni di eventi come questo che espongono le migliori Nazionali al mondo, e quelle più blasonate. La pensa così anche Ivano Bordon, 75 anni, campione d'Italia con l'Inter e campione del Mondo sia da giocatore sia da allenatore: "Come addetto ai lavori mi interessa vedere, ma questi mondiali senza l'Italia per noi hanno perso quasi tutto l'interesse", ha raccontato nell'intervista a Il Gazzettino.
Spagna 1982
"Quei mondiali sono stati il massimo: non avrei mai pensato di arrivare a quel traguardo. La mia è sempre stata voglia di calcio, passione per il pallone, ma non immaginavo che un giorno avrei sollevato la Coppa con le mie mani. Dovevi essere pronto in qualsiasi momento, eri una parte del gruppo, le debolezze di uno potevano diventare quelle di tutti. Anche da allenatore dei portieri della Nazionale dentro di me c'era sempre questo amore per il calcio, l'attenzione agli uomini e ai particolari: ho vissuto veramente come se fossi tra i pali a giocare, facevo le pulci al portiere, mi spaventavo quando vedevo possibili pericoli. Quel portiere era Buffon e c'erano Peruzzi e Amelia. Nel 1973 sono stato anche campione del mondo con la Nazionale Militare, una squadra straordinaria con Oriali, Graziani, Furino, Zecchini, Speggiorin".
Da Marghera a Milano
"Per me è stato un grande sacrificio lasciare la famiglia a 15 anni, ho pianto e anche mia madre ha pianto quando mi hanno accompagnato nella grande città. La Marghera della mia infanzia era importante per le industrie nelle quali lavoravano tutti i genitori dei compagni di scuola. Mio padre Danilo faceva pietre refrattarie alla Sirma, si è ammalato di silicosi che gli ha mangiato i polmoni. Ero portiere già da bambino, a cinque anni mio nonno mi portava al campo e io mi mettevo sempre dietro la porta. Il pallone era un fatto di famiglia: papà aveva giocato nelle riserve del Venezia e per anni nella Miranese come difensore. A 13 anni ero fisicamente cresciuto e mi allenavo con la prima squadra della Miranese che giocava in serie D. Un anno dopo ero nella Juventina di Marghera".
Lo sbarco all'Inter
"Tifavo per l'Inter, ma non potevo immaginare che dai 15 ai 32 anni avrei vissuto con la maglia dell'Inter: tre anni di giovanili, poi con la prima squadra. Un osservatore fece il mio nome a Gianni Invernizzi che seguiva i giovani nerazzurri. Sono andato in prova ad Appiano Gentile all'inizio del 1966 e a vederci c'erano Helenio Herrera, il Mago, e Italo Allodi. Da lì è cominciata la mia avventura e ho disputato il primo campionato Allievi. Tre anni dopo dissi ai miei genitori di raggiungermi: abitavo a Trezzano sul Naviglio, volevo togliere dalle polveri papà che, così, sarebbe andato in pensione. Nel 1969 abbiamo vinto il campionato Primavera, con Damiani e Bellugi; l'anno successivo sono passato in prima squadra come terzo portiere, dietro a Lido Vieri e a Sergio Girardi. Nel 1970/71 ero in serie A e ho vinto anche lo scudetto, ho esordito nel derby col Milan: ero in panchina e sono entrato dopo un'ora, perdevamo 1-0, mi fecero un secondo gol su rigore e il terzo me lo segnò Rivera. Ma era l'inizio, esonerarono Heriberto Herrera e lo sostituirono con Invernizzi. Sono entrato in prima squadra nei 'resti della Grande Inter: Vieri, Burgnich, Facchetti, Bedin, Jair, Guarnieri, Mazzola, Suarez, Corso Ho avuto la fortuna di far parte di quel gruppo di grandi giocatori e di grandi uomini. Poi lo scudetto 1979/80, una squadra tutta italiana allenata da Eugenio Bersellini, dalla prima all'ultima partita sempre in testa. A proposito di Inter, mi lasci dire che l'Inter campione di quest'anno ha disputato una grande stagione e l'allenatore Chivu è stato bravo soprattutto nei momenti cruciali a tenere la squadra concentrata".
Le doti migliori da portiere
"Sicuramente la reattività e l'agilità. Mazzola mi aveva battezzato il Pallottola per la velocità negli spostamenti e la reattività. Non erano concessi errori o pause: ho giocato contro quelli che considero i migliori del mio periodo, da Pelè a Cruijff a Maradona che stanno lì in alto. Tra quelli con cui ho giocato molte volte: Rivera, Mazzola, Boninsegna, Riva che in campo era di una potenza straordinaria".
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 16:23 Scudetto all'U18, U16 in finale. Delusione per l'U15: il riepilogo
- 16:08 Mercato, alla Lazio servono 20 milioni per evitare l'obbligo di saldo positivo
- 15:58 UFFICIALE - Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta
- 15:54 Sommer, numeri deludenti: appena il 58,8% di parate
- 15:45 Zanetti sull'Argentina di Lautaro: "Proveremo a difendere il titolo"
- 15:39 Presentato a Napoli l'evento 'Una serata di stelle per Pupi' con Zanetti
- 15:25 Colpo di scena, salta una panchina ai Mondiali: giubilato Lamouchi
- 15:10 Scatta la campagna abbonamenti 2026-2027: tutte le fasi di vendita
- 14:55 Sky - Palestra, possibili nuovi contatti Inter-Atalanta in settimana
- 14:45 I tifosi dell'Atalanta chiedono la conferma di Palestra. Con ironia
- 14:35 Mirror - Jones-Liverpool, nuovo inizio con Iraola? Ma ricordiamo... Chiesa
- 14:25 Fiorentina, Kospo: "Pronto per la Serie A. Giocare con l'Inter a San Siro..."
- 14:10 A furia di inanellare conclavi avversi, ribattezzeranno Casa Milan come novella 'Cappella Settina'?
- 13:55 SM - Solet, ci siamo. Attendismo Palestra e suggestione Camavinga
- 13:45 Iran, Taremi non le manda a dire: "Ho percepito la tensione da subito"
- 13:30 Bordon: "Ero interista, non avrei mai pensato di trascorrere 17 anni in nerazzurro"
- 13:15 Piccoli, pres. Mantova: "Un fondo ha senso a Milano o a Roma, non qui"
- 13:00 Zanetti: "Inter-Napoli per lo Scudetto? C'è ancora tempo per pensarci"
- 12:55 Dzemaili critica: "Svizzera, ora c'è paura. Anche Akanji dovrebbe esporsi"
- 12:41 Avellino, canale diretto con l'Inter: anche Marello nel mirino
- 12:26 Cagliari, il neo DS Accardi: "Idee chiare sul mercato, inutile fare nomi"
- 12:13 Cobolli Gigli: "Con Carnevali, la Juve tornerà a fare affari con l'Inter"
- 12:00 videoINTERNAZIONALI - FLOP CALHA e FLOP AKANJI? A qualcuno scappa un SORRISONE...
- 11:55 CdS - Pisa e Inter a colloquio: Cocchi nell'affare Akinsanmiro?
- 11:47 Corsera - Nella lista dell'Inter un identikit: quello di un attaccante 'differente'
- 11:40 La fidanzata di Dumfries: "Milano posto perfetto per me per vivere"
- 11:30 UFFICIALE - Il Real Madrid colpisce ancora: preso Cucurella per 60 mln
- 11:25 Dumfries: "Paesi Bassi, vogliamo il Mondiale. Giochiamo tutti in top club"
- 11:16 Corsera - Alternative a Palestra, ipotesi Malo Gusto
- 11:02 CdS - Il Palermo cerca U23: riflettori su Cocchi, ma non sarebbe titolare
- 10:48 Camavinga per sistemare la mediana. I tifosi interisti sognano colpi Real
- 10:34 TS - Fautario vince e lascia l'U18: c'è già la futura squadra. E in Primavera...
- 10:20 Corsera - Scambi con la Juve? Inter fredda. Nome nuovo dal Real per il centrocampo
- 10:06 Pio, le ferie possono attendere: l'attaccante si dedica alla sua ex scuola calcio
- 09:52 La Repubblica - Spalletti ha chiesto Frattesi a Carnevali: il punto
- 09:38 GdS - Calhanoglu flop al Mondiale? Due effetti sul futuro con l'Inter
- 09:24 TS - Palestra, l'Inter non vuole sfondare il muro dei 50 milioni: il punto
- 09:10 TS - Esposito-Inter, contatti per il rinnovo. Due club di Premier alla finestra
- 08:56 Mondiali 2026: Costa d'Avorio di misura, cinquina Svezia alla Tunisia
- 08:42 CdS - Chivu in sede: il rinnovo e quattro trattative sul tavolo
- 08:28 GdS - Inter ancora in prima fila: Chivu ha quattro motivi per sorridere
- 08:14 TS - Centrocampo Inter, spunta un nuovo nome dall'incontro Marotta-Perez
- 08:00 CdS - Inter, operazione rinnovi: le quattro priorità della dirigenza
- 00:00 L'Inter e quel debito "mondiale" con Lautaro
- 23:57 Che grinta il Giappone, Paesi Bassi ripresi due volte: finisce 2-2 a Dallas
- 23:40 Dopo lo Scudetto U18, per Breda un altro premio: il primo contratto pro
- 23:25 Esposito e Palestra tra gli Absolute Beginners della Serie A
- 23:10 Bologna U18, Della Rocca: "Complimenti all'Inter per la stagione"
- 22:55 Cancelo ricorda la morte della madre: "Pochi secondi per cambiare la vita"
- 22:40 Svizzera bloccata dal Qatar, Akanji: "È tutta colpa nostra"
- 22:25 Roma, Koné resta in uscita. Ma i giallorossi hanno più fretta per altri
- 22:10 Marco Santin: "Interista grazie a mio padre. Spero nel bis Scudetto"
- 21:55 Argentina, Scaloni fa i conti coi fulmini. Però sorride per il Dibu
- 21:41 Ulivieri lapidario: "Sugli stadi in Italia siamo al terzo mondo"
- 21:27 Milan, Modric: "Ho debuttato in Serie A nel miglior club italiano"
- 21:10 Scocca l'ora di Denzel Dumfries: l'esterno titolare in Paesi Bassi-Giappone
- 20:59 Curaçao, prima Mondiale con prevedibile stangata: la Germania vince 7-1
- 20:30 Jaselli Meazza: "Sarei felice se Lautaro superasse mio nonno Giuseppe"
- 20:15 Zanetti sulla variante caldo ai Mondiali: "Quando si gioca non ci si pensa"
- 20:00 Italia ancora fuori dai Mondiali, Bonny: "Mi spiace, sono tutti campioni"
- 19:45 Zaire-Emery: "Da Mbappé a Thuram, la Francia ha attaccanti eccezionali"
- 19:30 Rigore di Qatar-Svizzera, la FIFA ammette: "Piccolo disguido tecnico"
- 19:15 fcinGli occhi della Serie B su Lavelli: prime tre richieste all'Inter
- 19:00 Serie A Women entra a far parte delle European Leagues
- 18:45 Frattesi, la Premier nel destino? Nottingham, da gennaio a giugno. E ora...
- 18:30 FIFA, l'arbitro somalo riceverà (comunque) l'intero compenso per il torneo
- 18:15 L'Inter si congratula con il tifoso vip Spike Lee: "I Knicks finalmente ce l'hanno fatta"
- 18:00 Veltroni: "Uno juventino soffre a vedere che Pio Esposito è fuori portata"
- 17:45 Norton-Cuffy, dalle voci sull'Inter al cambio maglia? Ci prova un altro club
- 17:30 Klopp durissimo: "Calcio preso in ostaggio da dirigenti seduti in uffici"