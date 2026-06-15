Nicolas Otamendi, veterano della nazionale argentina, si prepara a giocare il suo quarto Mondiale in carriera, l'ultimo con la camiseta dell'Albiceleste: "Mi sto godendo questi momenti. Mi piace la routine quotidiana, stare con i miei compagni di squadra. Questa è la mia quarta Coppa del Mondo ed è meraviglioso rappresentare il mio Paese - le sue parole in conferenza stampa alla vigilia del debutto dei campioni del mondo con l'Algeria -. Penso che dobbiamo essere umili e lavorare sodo per affrontare questo tipo di competizione. Siamo in buona forma e stiamo dando il massimo perché sappiamo che tutti vorranno batterci. Penso che i giovani giocatori che ci sono in squadra siano sempre più coinvolti, sono entrati in sana competizione con i più esperti: è questo che spinge l'Argentina a dare il massimo per raggiungere le fasi finali".