Nicolas Otamendi, veterano della nazionale argentina, si prepara a giocare il suo quarto Mondiale in carriera, l'ultimo con la camiseta dell'Albiceleste: "Mi sto godendo questi momenti. Mi piace la routine quotidiana, stare con i miei compagni di squadra. Questa è la mia quarta Coppa del Mondo ed è meraviglioso rappresentare il mio Paese - le sue parole in conferenza stampa alla vigilia del debutto dei campioni del mondo con l'Algeria -. Penso che dobbiamo essere umili e lavorare sodo per affrontare questo tipo di competizione. Siamo in buona forma e stiamo dando il massimo perché sappiamo che tutti vorranno batterci. Penso che i giovani giocatori che ci sono in squadra siano sempre più coinvolti, sono entrati in sana competizione con i più esperti: è questo che spinge l'Argentina a dare il massimo per raggiungere le fasi finali". 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Lun 15 giugno 2026 alle 22:31
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.