Porte girevoli in Serie A, anche tra le big. Sportmediaset evidenzia come nel massimo campionato molti portieri siano da considerarsi precari, anche in squadre importanti come Juventus, Milan o Napoli. Per quanto concerne l'Inter, la decisione di affidarsi a Josep Martinez è stata presa da tempo, così come di affiancargli un collega più esperto per fargli da vice, individuato in Ivan Provedel, al centro ancora di una trattativa con la Lazio.

Numeri deludenti

Parallelamente, viene riconosciuto come l'ultima, completata comunque con la vittoria di Scudetto e Coppa Italia, non sia stata una grande stagione per Yann Sommer, oggi alla ricerca di una nuova sfida professionale dopo la scadenza del contratto con l'Inter. L'estremo difensore svizzero, numeri alla mano, non ha brillato: appena il 58,8% di parate, solo 23esimo in Serie A per percentuale di interventi su conclusioni affrontate. In altre parole, ha praticamente subito un gol ogni due tiri nello specchio della porta.

Sezione: News / Data: Lun 15 giugno 2026 alle 15:54
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.