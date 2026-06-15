È N'Golo Kanté il giocatore scelto ad affiancare Didier Deschamps in conferenza stampa (LEGGI QUI) alla vigilia del match d'esordio al Mondiale 2026 contro il Senegal. "Abbiamo un gruppo di livello elevato con avversari che daranno il massimo. Per non farsi sorprendere, è importante iniziare con una vittoria", ha avvertito il centrocampista francese che poi ha rassicurato i connazionali: "Ci sentiamo bene, non vediamo l'ora di iniziare. Vogliamo lanciarci nella competizione".

È la sua seconda Coppa del Mondo, dopo quella del 2018

"La differenza è che c'è chi l'ha vinta nel gruppo. Abbiamo visto cosa rappresenta e la gioia che procura per la gente. Vorremmo rivivere queste emozioni. Anche i nuovi vogliono far parte di questa avventura. Io vivo bene in questo gruppo. C'è stato un bel po' di rinnovo nell'organico. Apprezzo il fatto di essere lì. Tutti contano in questo gruppo. Abbiamo un obiettivo comune."

Si punta alla finale?

"La finale è un obiettivo per noi, come per molte squadre. Ma sarà molto difficile. Affronteremo le partite una dopo l'altra. Apprezziamo il sostegno dei nostri tifosi in tutto il mondo. Molte persone ci supportano"

Sul fatto di giocare alle 15 (ora locale):

"Era un elemento della nostra preparazione: allenarsi sotto il caldo e il sole. È stato probante, bisogna approfittare delle pause fresche. Tutti sono coinvolti, i giocatori in panchina avranno la loro importanza. Siamo pronti per iniziare".

Sul gruppo:

"È bello avere fiducia, bisogna credere in noi stessi. Ma possono succedere molte cose, bisognerà adattarsi. Il nostro principale avversario siamo noi stessi. Bisognerà essere concentrati. Siamo guidati dall'allenatore, è da molto tempo che aspettiamo l'inizio della competizione. Daremo il 100%, rispettiamo le istruzioni dell'allenatore, tutti i nostri giocatori contano. Lavoriamo ogni giorno per preparare bene questa prima partita. Abbiamo molte qualità in squadra, ma ci sono anche altre squadre che ce l'hanno. Non dobbiamo vederci troppo belli, anche se dobbiamo credere in noi stessi. Dobbiamo prendere le partite una dopo l'altra. Niente è detto in anticipo."