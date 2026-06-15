Yuto Nagatomo si è emozionato e non poco quando ha ricevuto la notizia della convocazione del suo Giappone per i Mondiali. L'ex Inter ha così commentato ai microfoni di Rai Sport l'esordio contro l'Olanda: "Abbiamo fatto bene, il risultato è ok anche se volevamo vincere. Ma va bene così visto come si era messa".

Quinto Mondiale con il Giappone, che cosa sta provando?

"Sono emozionato, il mio sogno è sempre stato quello di giocarci almeno una volta al Mondiale. Sono felice".

Il vostro ct crede alla possibilità di arrivare in fondo...

"Vediamo, crediamoci".