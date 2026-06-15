Come già accaduto prima di Qatar 2022 e di Euro 2024, i giocatori della nazionale francese, domani attesi dal debutto nella Coppa del Mondo contro il Senegal, hanno posato per una foto con le maglie dei rispettivi club nei quali hanno mosso i primi passi nel calcio, a dimostrazione di non aver dimenticato le origini del loro percorso calcistico. Un omaggio a chi ha dato loro la possibilità di arrivare così in alto, all'appuntamento più atteso per un calciatore.

Oggi, Mbappé e compagni, accompagnati dallo staff tecnico del ct Didier Descahamps, hanno trovato le divise ben piegate su un tavolino, pronte per essere indossate per la foto di rito. Le reazioni dei giocatori sono state particolari: Marcus Thuram, ad esempio, ha preso quella dell'Olympique de Neuilly e l'ha baciata in favore di telecamera.