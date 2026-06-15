Anche per Argentina e Francia, nell'ordine campione e vice campione del Mondo, è arrivato il momento dell'esordio nell'edizione 2026 del torneo. L'Albiceleste affronta a Kansas City l'Algeria, i Bleus devono vedersela a East Rutherford con il Senegal. Per i bookmaker le nazionali di Scaloni e Deschamps non avranno problemi: i loro successi, infatti, si giocano nell'ordine a 1,40 e 1,46 su 888sport, contro il 9,50 del colpo algerino e l’8,00 del successo senegalese, come nella prima del 2002. Campioni e vice campioni del mondo sono inoltre in pole position per conquistare il primo posto nei rispettivi gironi: il primo posto dell'Argentina nel Gruppo J è in lavagna a 1,33 su Planetwin365, quello della Francia nel Gruppo I è fissato a 1,40. Formalità, di riflesso, anche per la qualificazione ai sedicesimi: superare la fase a gironi vale appena 1,02 volte la posta puntata per entrambe le squadre.

Messi e Mbappé, nel mirino il record di Klose

A livello di individualità, Leo Messi e Kylian Mbappe sono i giocatori più attesi di Argentina e Francia: entrambi hanno messo nel mirino il record di Miroslav Klose, ex attaccante della Germania che è il capocannoniere assoluto della competizione (16 reti distribuite su 4 edizioni). Un gol della Pulga - che al momento è a quota 13 - all'Algeria è fissato a 1,75, quello della stella del Real Madrid (12 reti nella graduatoria all-time) al Senegal è visto a 2,00.