Si continua a parlare di Marco Palestra e delle richieste elevate dell'Atalanta. Ne ha discusso anche l'operatore di mercato Beppe Galli ai microfoni di Sportitalia: "La colpa è dei procuratori? Le società devono iniziare a guardare i bilanci. Comprare un giocatore da 80 mln è un'impresa. In Italia questi soldi non ci sono e dobbiamo iniziare, dalle big, a fare certi ragionamenti. Non è giusto che quelli che rispettano i bilanci siano penalizzati. Ci dovrebbero essere dei paletti. Senza offendere nessuno, ma per Palestra chiedono 60 milioni. E' una follia. Allora i vecchi campioni quanto costavano? Io dico ciò che penso. Spendere quella cifra è follia, sono cifre pazzesche, è un calcio malato. Non esiste proprio che giocatori normali costino queste cifre".