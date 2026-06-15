L'Inter lavora sul mercato con trattative in entrata e in uscita, alcune delle quali potrebbero riguardare la Juventus del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali, che nelle ultime ore è subentrato al dimissionario Damien Comolli.

Mercato Inter, Carnevali lavora a uno scambio per la Juve?

Secondo il Corriere della Sera, "Carnevali proporrà all’amico Marotta un’operazione con il coinvolgimento di Cambiaso, Frattesi o Carlos Augusto. Inter per ora fredda". Andando nello specifico, in effetti, la soluzione che riguarda l'esterno bianconero sembra un'alternativa al nome che sta circolando ormai da settimane e per il quale l'Inter ha messo anche una proposta sul tavolo all'Atalanta, quello di Marco Palestra. Mentre per quel che riguarda i due nerazzurri citati nell'articolo, se Frattesi è effettivamente in uscita, il brasiliano ha avuto tanto spazio come alternativa a Bastoni e Dimarco e di recente sembra essere anche rientrata l'ipotesi di un addio (potrebbe rinnovare).

Perez-Marotta, dall'incontro un nome nuovo per il centrocampo

Ma c'è un'altra novità, che riguarda il centrocampo. "Nonostante venga definita ipotesi molto remota, i nerazzurri nell’incontro a Madrid con Perez hanno si sono informati su Camavinga, esubero della rosa di Mou. Intanto sono pronti al rilancio per Solet", si legge ancora sul quotidiano.