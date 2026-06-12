"Molte delle storie che ci sono state raccontate da bambini avevano un eroico principe come protagonista, e questa non fa eccezione. Una storia che il popolo nerazzurro conosce a memoria, una storia per sempre impressa nelle nostre menti, la storia del Principe Diego Milito: l'uomo che nel 2010 ha regalato all'Inter uno storico e indimenticabile Triplete oggi festeggia il suo 47° compleanno. I migliori auguri a Diego Milito da parte del Club e di tutta la famiglia nerazzurra". Questo il messaggio speciale che l'Inter ha voluto dedicare a Milito nel giorno in cui spegne 47 candeline. Un'occasione per ricordare le sue gesta compiute con la maglia della Beneamata.