Quando è uscito il nome di Camavinga accostato all'Inter, tanti tifosi nerazzurri hanno iniziato a sognare, considerando la consistenza del profilo del giocatore del Real Madrid. Fabrizio Romano aggiorna sul suo canale della situazione: gli agenti del centrocampista francese hanno esplicitato che non c'è nulla con l'Inter. Il messaggio, dunque, è chiaro: non ci sono trattative tra le parti. La situazione di Eduardo Camavinga dovrà essere chiarita prossimamente in chiave José Mourinho. Ma il giocatore vuole restare nei Blancos, riscattandosi dopo la stagione negativa.

La suggestione

Tutto era partito da una suggestione direttamente da Madrid, dove a margine della partita amichevole tra le Leggende nerazzurre e blancos Beppe Marotta avrebbe sondato il terreno con Florentino Perez per il centrocampista francese. Ma, allo stato attuale delle cose, non c'è alcuna trattativa.