Usano l'arma dell'ironia e del sarcasmo pungente i tifosi dell'Atalanta per invogliare la dirigenza orobica a non cedere alle lusinghe dell'Inter per Marco Palestra. Fuori dal centro sportivo Bortolotti di Zingonia, infatti, è stato esposto uno striscione dal contenuto simpatico ed eloquente, nel quale si invitano Luca Percassi e soci a trattenere almeno per una stagione il portentoso esterno esploso nell'ultimo campionato a Cagliari: "Ce l'ha ordinato il medico: almeno un anno di Palestra...", recita il messaggio, firmato dal 'Gruppo Pensiunacc', ovverosia gruppo dei pensionati in dialetto bergamasco.

Sezione: Focus / Data: Lun 15 giugno 2026 alle 14:45
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.