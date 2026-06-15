Usano l'arma dell'ironia e del sarcasmo pungente i tifosi dell'Atalanta per invogliare la dirigenza orobica a non cedere alle lusinghe dell'Inter per Marco Palestra. Fuori dal centro sportivo Bortolotti di Zingonia, infatti, è stato esposto uno striscione dal contenuto simpatico ed eloquente, nel quale si invitano Luca Percassi e soci a trattenere almeno per una stagione il portentoso esterno esploso nell'ultimo campionato a Cagliari: "Ce l'ha ordinato il medico: almeno un anno di Palestra...", recita il messaggio, firmato dal 'Gruppo Pensiunacc', ovverosia gruppo dei pensionati in dialetto bergamasco.